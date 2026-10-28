காமன்வெல்த் கபடி: அரையிறுதியில் இந்தியா
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன.
காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன.
30 ரெய்டு புள்ளிகள் மற்றும் 10 டேக்கிள் புள்ளிகளைப் பெற்று, தான்சானியாவை ஆறு முறை ’ஆல்-அவுட்’ செய்து இந்தியா சிறப்பான ஆல்-ரவுண்ட் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. எதிரணியான தான்சானியாவால் 15 ரெய்டு புள்ளிகளையும் 5 டேக்கிள் புள்ளிகளையும் மட்டுமே பெற முடிந்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம், முதலாவது காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பின் அரையிறுதிக்குள் இந்தியா நுழைந்தது. அரையிறுதிப் ஆட்டம் அக். 30 இரவு 8:30 மணிக்கு நடைபெறும். முன்னதாக, இந்தியா தனது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் வியாழக்கிழமை இரவு இலங்கையை எதிா்கொள்கிறது. இலங்கை ஆடவரும் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.
மகளிா் பிரிவில் இந்தியா-இலங்கை அணிகள் அரையிறுதியில் மோதுகின்றன. மற்றொரு அரையிறுதியில் கென்யா-உகாண்டா அணிகள் மோதுகின்றன.
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