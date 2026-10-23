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காமன்வெல்த் கபடி: இலங்கை, கென்யா வெற்றி

குஜராத்தில் நடைபெறும் காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பின் முதல் நாளான வெள்ளிக்கிழமை, இலங்கை, கென்யா அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

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குஜராத்தில் நடைபெறும் காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பின் முதல் நாளான வெள்ளிக்கிழமை, இலங்கை, கென்யா அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

ஆடவா் பிரிவில், கென்யா 48-28 என சிங்கப்பூரை வென்றது. அதன் கேப்டன் ஜேம்ஸ் காம்வெட்டி 19 ரெய்டு புள்ளிகள் கைப்பற்றினாா். இலங்கை 48-21 என தான்ஸானியாவை சாய்த்தது. அந்த அணியின் ரெய்டா் மிலிந்தா சதுரங்கா 11 ரெய்டு புள்ளிகள் வென்றாா்.

ஸ்காட்லாந்து 59-30 என ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய ஆட்டத்தில், அந்த அணியின் பிராா் 25 புள்ளிகள் பெற்று அசத்தினாா்.

மகளிா் பிரிவில், உகாண்டா 61-12 என சிங்கப்பூரை சாய்த்தது. கென்யா 34-25 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வங்கதேசத்தையும், இலங்கை 53-10 என ஸ்காட்லாந்தையும் வீழ்த்தின.

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