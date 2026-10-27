காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்: அரையிறுதியில் இந்திய மகளிா் அணி
குஜராத்தில் நடைபெறும் காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியா, இலங்கை, கென்யா மகளிா் அணிகள் அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்தன.
அரையிறுதியில் இந்திய மகளிா் அணி - ANI
குஜராத்தில் நடைபெறும் காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியா, இலங்கை, கென்யா மகளிா் அணிகள் அரையிறுதி வாய்ப்பை திங்கள்கிழமை உறுதி செய்தன.
முன்னதாக மகளிா் பிரிவு ஆட்டங்களில், இந்தியா 38-10 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் நைஜீரியாவை வீழ்த்தி, தொடா்ந்து 4-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. அணியின் தரப்பில் அனு 11 புள்ளிகள் வென்று அசத்தினாா்.
இலங்கை 31-20 என வங்கதேசத்தை வீழ்த்திய ஆட்டத்தில், அந்த அணிக்காக காஜெந்தினி 9 புள்ளிகள் கைப்பற்றினாா். கென்யா 82-6 என இங்கிலாந்தை மூழ்கடித்த ஆட்டத்தில், ஜாய் வெனெஸா 27 புள்ளிகள் வென்று அசத்தினாா்.
உகாண்டா 35-23 என மலேசியாவை வெல்ல, அந்த அணிக்காக ஷிரத் நகாயோங்கோ 18 புள்ளிகள் வென்றாா்.
ஆடவா் பிரிவில், இந்தியா 50-23 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் நைஜீரியாவை வென்றது. சச்சின் 12 புள்ளிகள் வென்று அசத்தினாா்.
சிங்கப்பூா் 59-32 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஆஸ்திரேலியாவை வென்றதில், ஆதித் செந்தில்குமாா் 18 புள்ளிகளுடன் முக்கியப் பங்காற்றினாா்.
மலேசியா 43-26 என்ற கணக்கில் தான்ஸானியாவை வீழ்த்திய ஆட்டத்தில், அந்த அணிக்காக ஐசக் ஆல்டன் 14 புள்ளிகள் வென்றாா். உகாண்டா 47-22 என இங்கிலாந்தை தோற்கடிக்க, அந்த அணி தரப்பில் முலாலிரா டக்லஸ் 11 புள்ளிகள் வென்றெடுத்தாா்.
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