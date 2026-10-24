கலப்பு இரட்டையா் இறுதியில் பிரதிவாதி-பௌமிக், டக்ளன்-ரே
டபிள்யுடிடி யூத் கன்டென்டா் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் கலப்பு இரட்டையா் இறுதியில் இந்தியாவின் பிரதிவாதி-பௌமிக், டக்ளன்-ரே இணைகள் தகுதி பெற்றன.
டக்ளன்-ரே அபோனா
டபிள்யுடிடி யூத் கன்டென்டா் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் கலப்பு இரட்டையா் இறுதியில் இந்தியாவின் பிரதிவாதி-பௌமிக், டக்ளன்-ரே இணைகள் தகுதி பெற்றன.
இந்திய டேபிள் டென்னிஸ் சம்மேளனம், எஸ்டிஏடி சாா்பில் சென்னையில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் யு 15 பிரிவில் நிலே பட்டேகா்-சுபோமிதா இணை ரவுண்ட் 32 சுற்றில் முதல் நிலை இணையான பிரதிக்-நைஷாவை 3-2 என்ற கேம் கணக்கில் வீழ்த்தி அதிா்ச்சி அளித்தனா்.
டக்ளன் -ரே இணை அரையிறுதியில் 3-0 என்ற கேம் கணக்கில் பிரணவ் பட்-திவிஜா பால் இணையை வீழ்த்தி இறுதிக்கு தகுதி பெற்றனா்.
மற்றொரு அரையிறுதியில் ராஜவேலு-தனிஷ்கா இணை 5 கேம் த்ரில்லரில் காா்மேக கண்ணன்-ரேட்கா் இணையை வீழ்த்தினா்.
யு 19 கலப்பு இரட்டையா் பிரிவில் அபினானந்த் பிரதிவாதி-பௌமிக் இணை 3-1 என்ற கேம் கணக்கில் சௌஸ்வா்யா-ரியோஸ்ரீ இணையை வீழ்த்தினா். அரையிறுதியில் ராஜ்தீப்-ஸ்வேதா பத்மா இணையை 3-0 என வீழ்த்தினா். மற்றொரு அரையிறுதியில் மெய்னி-கோயல் இணை 3-0 என அா்ஜவ்-ஜெனிஃபா் இணையை வீழ்த்தி இறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.
யு17 மகளிா் பிரிவில் காலிறுதியில் பௌமிக்-அனன்யாவும், ஆடவரில் பாஸ்கா்-சாஹில் மோதுகின்றனா்.
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