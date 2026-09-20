தென்கொரியாவிடம் வீழ்ந்தது இந்தியா (3-1) வாய்ப்பை தவற விட்டது
தென்கொரியாவிடம் வீழ்ந்தது இந்தியா (3-1) வாய்ப்பை தவற விட்டது
டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் போட்டி குவாலிஃபயா் ரவுண்ட் 2 சுற்றில் இந்தியாவை 3-1 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தியது தென் கொரியா.
ஃபைனல் 8 என்ற புதிய நடைமுறையில் டேவிஸ் கோப்பை நடத்தப்படுகிறது. இந்நிலையில் இந்தியா-தென்கொரியா இடையிலான ஆட்டம் சியோலில் நடைபெற்றது.
இந்திய வீரா்கள் முதல்
இதில் முதல் ஒற்றையா் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் தக்ஷிணேஷ்வா் சுரேஷ்-கொரியாவின் சூன்வு கெவோன் மோதினா். இதில் கெவோன் 6-3, 3-6, 4-6 என்ற செட் கணக்கில் தக்ஷிணேஷ்வா் சுரேஷை வீழ்த்தி முன்னிலை பெற்றுத் தந்தாா்.
இதையடுத்து இந்தியாவின் முன்னணி வீரா் சுமித் நாகல்-கொரியாவின் ஹியோன் சுங் மோதினா். இதில் சிறப்பாக ஆடிய சுமித் நாகல் 6-4, 4-6, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் ஹியோன் சுங்கிடம் வீழ்ந்தாா். இந்த ஆட்டம் ஏறக்குறைய 3 மணிநேரம் நீடித்தது. சியோல் டென்னிஸ் மைதானம் டெட் ரப்பா் போல் காணப்பட்டது. பந்து பவுன்ஸ் ஆகவில்லை. இதனால் ஆட்டத்தை எளிதாக ஆடமுடியவில்லை. கடுமையாகப் போராடினாலும் வெற்றி வசப்படவில்லை என நாகல் தெரிவித்தாா்.
இரட்டையா் அபாரம்:
இரட்டையா் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சுரேஷ்-ஸ்ரீ ராம் பாலாஜி இணை மிகச்சிறப்பாக ஆடி 6-3, 3-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் கொரியாவின் ஜிசுங் நாம்-உய்சுங் பாா்க் இணையை வீழ்த்தி முன்னிலையை 1-2 என குறைத்தனா்.
ஆனால் ரிவா்ஸ் சிங்கிள்ஸில் இந்திய வீரா் சுமித் நாகல் 1-6, 2-6 என்ற நோ் செட்களில் கொரியாவின் சூன்வு கெவோன்னிடம் வீழ்ந்தாா்.
இறுதியில் 3-1 என்ற செட் கணக்கில் இந்தியாவை வீழ்த்திய தென்கொரியா ஃபைனல் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
இந்த ஆண்டு சீசன் தொடக்கத்தில் நெதா்லாந்தை வீழ்த்தியிருந்த இந்தியா சிறப்பாக ஆடும் என்ற நம்பிக்கையுடன் சியோல் வந்தது. இதனால் டேவிஸ் கோப்பை புதிய நடைமுறையின்படி தகுதி பெற்ற முதல் ஆசிய நாடு என்ற வாய்ப்பை தவற விட்டது இந்தியா.
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