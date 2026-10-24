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இறுதிச் சுற்றில் ரைபகினா -லெய்லா

நிங்போ ஓபன் டபிள்யுடிஏ டென்னிஸ் போட்டி இறுதிச் சுற்றில் ரைபகினா=லெய்லா பொ்னாண்டஸ் மோதுகின்றனா்.

ரைபகினா ~லெய்லா

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நிங்போ ஓபன் டபிள்யுடிஏ டென்னிஸ் போட்டி இறுதிச் சுற்றில் ரைபகினா=லெய்லா பொ்னாண்டஸ் மோதுகின்றனா்.

இப்போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ரைபகினா காலிறுயில் 6-1, 3-6, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் போலிஷ் குவாலிஃபயா் கட்டரிஸனா கவாவை வென்றாா் ரைபகினா.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் டயனா ஷ்னைடா் 6-ஆம் நிலை வீராங்கனை இவா ஜோவிச்சை 6-3, 4-6, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதியில் ரைபகினாவை எதிா்கொள்கிறாா் கனடாவின் லெய்லா பொ்னாண்டஸ் 4-6, 6-2, 6-1 என்ற செட்களில் ஏகடெரினா அலெக்சான்ட்ரோவாவை வீழ்த்தினாா்.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் செக். குடியரசின் மேரி பௌஸ்கோவா 6-3, 6-4 என சக வீராங்கனை சாரா பெஜ்லெக்கை வீழ்த்தினாா்.

இறுதிச் சுற்றில் ரைபகினா-லெய்லா பொ்னாண்டஸ்

அரையிறுதியில் நடப்பு சாம்பியன் ரைபகினா ரஷியாவின் ஷ்னைடா் மோதினா். இதில் முதல் செட்டை 6-3 என ரைபகினா எளிதாக வென்றாா். ஆனால் இரண்டாவது செட்டில் ஷ்னைடா் சிறப்பாக ஆடி 5-3 என முன்னிலை பெற்றாா். ரைபகினா இரண்டு முறை செய்த டபுள் ஃபால்ட் பாதகமாக அமைந்தது. கடைசியாக 6-5 என முன்னிலை பெற்று இரண்டாம் மேட்ச் பாயிண்டை பெற்று வென்றாா்.

மற்றொரு அரையிறுதியில் செக். குடியரசின் மேரி பௌஸ்கோவா கனடாவின் லெய்லா மோதினா். இதில் 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா் லெய்லா.

ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதிச் சுற்றில் ரைபகினா-லெய்லா பொ்னாண்டஸ் மோதுகின்றனா்.

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