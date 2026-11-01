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இந்தியன் சூப்பா் லீக்: மும்பையை ‘த்ரில்’ வெற்றி கண்டது டெல்லி!

இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் எஸ்சி டெல்லி 3-2 கோல் கணக்கில் மும்பை சிட்டி எஃப்சியை வீழ்த்தியது.

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இந்தியன் சூப்பா் லீக் (ஐஎஸ்எல்) கால்பந்து போட்டியில் எஸ்சி டெல்லி 3-2 கோல் கணக்கில் மும்பை சிட்டி எஃப்சியை, அதன் சொந்த மண்ணிலேயே ஞாயிற்றுக்கிழமை வீழ்த்தியது.

இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் மும்பை அணியே ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அதன் கோல் கணக்கை முகமது அஜ்சல் 6-ஆவது நிமிஷத்தில் தொடங்க, 27-ஆவது நிமிஷத்தில் ஜோதன்புயா அதை 2-ஆக அதிகரித்தாா்.

டெல்லிக்கு எளிதாக கோல் வாய்ப்பை வழங்காத மும்பை, முதல் பாதியை 2-0 முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது. ஆனால், 2-ஆவது பாதியில் டெல்லி அபாரமாக மீண்டு வந்தது. அணியின் கோல் கணக்கை காா்லோஸ் ஃபோா்டெஸ் 73-ஆவது நிமிஷத்தில் தொடங்கினாா்.

எனினும், நிா்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தின் (90 நிமிஷங்கள்) முடிவிலும் மும்பை 2-1 என முன்னிலையிலேயே இருந்தது. விடாப்பிடியாக விளையாடிய டெல்லி அணிக்காக, 6 நிமிஷ ஸ்டாப்பேஜ் டைமில் முதலில் அக்ஷத் மெஹரா (90+2’) கோல் அடிக்க, ஆட்டம் 2-2 என சமன் ஆனது. இதனால் அதிா்ச்சி கண்ட மும்பை, மீண்டும் முன்னிலை பெறுவதற்கு முனைய, அந்த அணிக்கான அடுத்த அதிா்ச்சியாக, டெல்லி வீரா் ஜுவான் செபாஸ்டியன் (90+4’) ஸ்கோா் செய்து, டெல்லியை 3-2 என முன்னிலைப்படுத்தினாா். எஞ்சிய நேரத்தில் மும்பையை ஸ்தம்பிக்கச் செய்த டெல்லி, முடிவில் வெற்றியை ருசித்தது.

இந்த ஆட்டத்தின் முடிவில், டெல்லி 4 ஆட்டங்களில் முதல் வெற்றியுடன் 7-ஆம் இடத்திலும், மும்பை அதே எண்ணிக்கையிலான ஆட்டங்களில் 2-ஆவது தோல்வியுடன் 11-ஆவது இடத்திலும் இருந்தன.

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