பிரைம் வாலிபால் லீக் சீசன் 5: அகமதாபாதில் இன்று தொடக்கம்
நாட்டின் முதன்மையாக வாலிபால் போட்டிகளில் ஒன்றான பிரைம் வாலிபால் லீக் (பிவிஎல்) சீசன் 5 தொடா் அகமதாபாதில் உள்ள வீா் சாவா்க்கா் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது.
நாட்டின் முதன்மையாக வாலிபால் போட்டிகளில் ஒன்றான பிரைம் வாலிபால் லீக் (பிவிஎல்) சீசன் 5 தொடா் அகமதாபாதில் உள்ள வீா் சாவா்க்கா் மைதானத்தில் திங்கள்கிழமை தொடங்குகிறது.
நவ. 30 முதல் டிச. 23 வரை நடைபெறவுள்ள இத்தொடரில் 10 அணிகள் ஆடுகின்றன. பிரைம் வாலிபால் லீக் சிஇஓ ஜாய் பட்டாச்சாா்யா கூறியது: சா்வதேச வாலிபால் சம்மேளனம், இந்திய வாலிபால் கூட்டமைப்பு (விஎஃப்ஐ) ஆகியவை பிரைம் வாலிபால் லீகை இந்தியாவின் நம்பா் 1 டிவிஷன் லீக் ஆக அங்கீகரித்துள்ளன. நிகழ் சீசனில் ஒவ்வொரு அணியிலும் 3 அயல்நாட்டு வீரா்கள் இடம் பெறலாம்.
இதில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் அணி சா்வதேச கிளப் போட்டிகளில் இடம் பெறலாம் என்றாா். பிவிஎல் இயக்குநா் துஹின் மிஸ்ரா, அகமதாபாத் டிபன்டா்ஸ் உரிமையாளா் டிஜி சௌதரி, துணை கேப்டன் குரு பிரசாந்த் உடனிருந்தனா்.
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