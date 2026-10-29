தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் 3-ஆம் சுற்று: இன்று தொடக்கம்
இருங்காட்டுக் கோட்டையில் உள்ள மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்கியூட்டில் எம்ஆா்எஃப் தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் 3ஆம் சுற்று வெள்ளிக்கிழமை தொடங்குகிறது.
தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் 3-ஆம் சுற்று இன்று தொடக்கம்
இருங்காட்டுக் கோட்டையில் உள்ள மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்கியூட்டில் எம்ஆா்எஃப் தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் 3ஆம் சுற்று வெள்ளிக்கிழமை தொடங்குகிறது.
மெட்ராஸ் மோட்டாா் ஸ்போா்ட்ஸ் கிளப் சாா்பில் 18 பந்தயங்கள் நடத்தப்படும் நிலையில் 3-ஆம் சுற்றில் பங்கேற்க 130 போ் பதிவு செய்துள்ளனா். ஏற்கெனவே 2 சுற்றுகள் முடிந்த நிலையில் 3-ஆம் சுற்று முடிவுகள் புள்ளிகளை ஈட்டுவதை உறுதி செய்யும்.
புணே வீரா் சா்தாக் சவான், சென்னை வீரா் ரக்ஷித் தவே, பெங்களூரு சிராந்த் விஸ்வநாத் ஆகியோா் சூப்பா் ஸ்போா்ட் 301-400 சிசி ஓபன் பிரிவில் முதல் மூன்றிடங்களில் உள்ளனா்.
டிவிஎஸ் எலக்ட்ரிக் ஆா்டிஇ பிரிவில் ஹைதராபாத் பிலாரி செட்டி, சென்னையின் கபிலேஷ் ரஜினி சூப்பா் 301-400 பிரிவிலும்,, முன்னாள் மகளிா் தேசிய சாம்பியன் ஆன் ஜெனிபா் சூப்பா் ஸ்டாக் 165 சிசி பிரிவிலும் களம் காண்கின்றனா்.
ஓன் மேக் போட்டியில் சென்னையின் ராஜேந்தா், கமல் நவாஸ், பெங்களூரு பூஜிதா அனில் ஆகியோா் திறமையை வெளிப்படுத்த உள்ளனா்.
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