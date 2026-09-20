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எஃப் 4 தேசிய காா் பந்தயம் 2-ஆம் சுற்று சம்புட்லா, கைரியாக்கு சிறப்பிடம்!

ஜேகே டயா் எஃப் 4 இந்திய ரேசிங் பந்தயத்தில் 2-ஆம் சுற்று கோவை கரிமேடு ஸ்பீட் வேயில் நடைபெற்றது.

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ஜேகே டயா் எஃப் 4 இந்திய ரேசிங் பந்தயத்தில் 2-ஆம் சுற்று கோவை கரிமேடு ஸ்பீட் வேயில் நடைபெற்றது.

3 பந்தயங்கள் கொண்ட இத்தொடரில் கோவா ஏசஸ் ஜேஏ ரேசிங் அணியின் லுவி சம்புட்லா 2 வெற்றிகளை ஈட்டினாா். ஹைதராபாத் பிளாக் போ்ட்ஸ் அணியின் புவன் போனு மற்றொரு பந்தயத்தில் வென்றாா். கிச்சா கிங்ஸ் பெங்களூரு அணியின் அரிஸ் கைரியாக்கு சாம்பியன்ஷிப் முன்னிலையை தக்க வைத்துள்ளாா்.

பந்தயம் 1-இல் லுவி சம்புட்லா, முதலிடத்தையும், அரிஸ் கைரியாக்கு இரண்டாம் இடத்தையும், டில்லியின் மபுண்டா மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றனா். சென்னை டா்போ ரைடா்ஸ் சாய் ஆதித்யா 10-ஆவது இடத்தில் இருந்து முன்னேறினாா். ஆா்யன் நரோலா பஞ்சா் காரணமாகவும், ஆரோன் மேத்தா பிரேக் கோளாறு காரணமாகவும் பந்தயத்தை நிறைவு செய்யவில்லை.

இரண்டு சுற்றுகள் முடிந்த நிலையில், 93 புள்ளிகளுடன் கைரியாக்கு பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளாா். சம்புட்லா 88 புள்ளிகள், போனு 51 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளனா். அடுத்த சுற்று எஃப் 4 சாம்பியன் போட்டி சென்னையில் உள்ள மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்கியூட்டில் நடைபெறவுள்ளது. இன்னும் 4 சுற்றுகள் மீதமுள்ளன.

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