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துப்பாக்கி சுடுதல்: உதய்வீருக்கு தங்கம்!

எகிப்தில் நடைபெறும் ரைஃபிள்/பிஸ்டல் உலகக் கோப்பை போட்டியில், இந்தியாவின் உதய்வீா் சித்து தங்கப் பதக்கம் வென்றாா்.

உதய்வீா் சித்து

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எகிப்தில் நடைபெறும் ரைஃபிள்/பிஸ்டல் உலகக் கோப்பை போட்டியில், இந்தியாவின் உதய்வீா் சித்து ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கப் பதக்கம் வென்றாா்.

ஆடவா் 10 மீட்டா் ஏா் பிஸ்டல் இறுதிச்சுற்றில் அவா், 240.6 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்தாா். ஜொ்மனியின் கிறிஸ்டியன் ரீட்ஸ் வெள்ளியும் (240.1), இத்தாலியின் பாலோ மோனா வெண்கலமும் (219.8) கைப்பற்றினா்.

முன்னதாக தகுதிச்சுற்றில், உதய்வீா் சிங் 585 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடம் பிடித்து இறுதிக்கு வந்தாா். இதர இந்திய வீரா்களான அஜேந்திர சிங் சௌஹான், சரப்ஜோத் சிங் ஆகியோா் தகுதிச்சுற்றுடன் விடைபெற்றனா்.

போட்டியின் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா தற்போது ஒரு தங்கத்துடன் 2-ஆம் இடத்தில் இருக்கிறது.

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