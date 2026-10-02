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குத்துச்சண்டையில் தங்கம் வென்ற லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் - புகைப்படங்கள்

குத்துச்சண்டையில் தங்கம் வென்ற லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் - புகைப்படங்கள்

நடப்பு ஆசிய விளையாட்டு போட்டி குத்துச்சண்டையில் மகளிருக்கான 75 கிலோ எடைப் பிரிவில் தங்கம் வென்ற இந்தியாவின் லவ்லினா போர்கோஹெய்ன்.

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சீன வீராங்கனையை நிலைகுலைய வைத்த இந்தியாவின் லவ்லினா போர்கோஹெய்ன்.

சீன வீராங்கனையை நிலைகுலைய வைத்த இந்தியாவின் லவ்லினா போர்கோஹெய்ன்.

5-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றிபெற்று தங்கப் பதக்கத்தை முத்தமிட்ட லவ்லினா போர்கோஹெய்ன்.

5-0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றிபெற்று தங்கப் பதக்கத்தை முத்தமிட்ட லவ்லினா போர்கோஹெய்ன்.

ஆசிய விளையாட்டு குத்துச் சண்டையில் மேரி கோமுக்குப் பின் தங்கம் வென்ற இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனைக்கு சொந்தக்காரரானார்.

ஆசிய விளையாட்டு குத்துச் சண்டையில் மேரி கோமுக்குப் பின் தங்கம் வென்ற இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனைக்கு சொந்தக்காரரானார்.

போட்டி முடிவில் லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பாவோ ஜியியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.

போட்டி முடிவில் லவ்லினா போர்கோஹெய்ன் 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பாவோ ஜியியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.

12 ஆண்டுகள் கழித்து ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வெல்லும் இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை படைத்த லவ்லினா.

12 ஆண்டுகள் கழித்து ஆசிய விளையாட்டில் தங்கம் வெல்லும் இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை படைத்த லவ்லினா.

இறுதிப் போட்டியில் சீனாவின் பாவோ ஜியியை 5-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அசத்திய இந்தியாவின் லவ்லினா போர்கோஹெய்ன்.

இறுதிப் போட்டியில் சீனாவின் பாவோ ஜியியை 5-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி அசத்திய இந்தியாவின் லவ்லினா போர்கோஹெய்ன்.

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