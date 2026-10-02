மல்யுத்தத்தில் தங்கம் வென்ற சுஜீத் கல்கல் - புகைப்படங்கள்
மல்யுத்தத்தில் தங்கம் வென்ற சுஜீத் கல்கல் - புகைப்படங்கள்
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆடவர் 65 கிலோ ஃப்ரீஸ்டைல் மல்யுத்த இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் சுஜீத் கல்கல் தங்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டில் ஆடவருக்கான மல்யுத்தத்தில் 65 கிலோ எடைப் பிரிவில் இந்திய வீரர் சுஜீத் கல்கல் 10-9 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் த்ரில் வெற்றி பெற்றார்.
இறுதிப் போட்டியில் அபாரமாக செயல்பட்ட சுஜீத் கல்கல், கஜகஸ்தானின் அப்துல்மஜித்தை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஆண்களுக்கான 65 கிலோ ஃப்ரீஸ்டைல் மல்யுத்தத்தில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர் சுஜீத் கல்கல்.
தங்கம் வென்ற சுஜீத் கல்கல்.
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