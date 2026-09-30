‘கோல்டன் ஹாட்ரிக்’... ஒரே நாளில் வில்வித்தையில் இந்தியாவுக்கு 3-வது தங்கப்பதக்கம்!
ஆடவர் காம்பவுண்ட் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் சீன அணியை வீழ்த்தி இந்திய ஆடவர் அணி தங்கப்பதக்கம் வென்றதைப் பற்றி...
சாஹில் ராஜேஷ் -திருமுரு-கணேஷ் -குஷால் தலால்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் ஆடவர் காம்பவுண்ட் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் சீன அணியை வீழ்த்தி இந்திய ஆடவர் அணி தங்கப்பதக்கதைக் கைப்பற்றியது.
ஜப்பானின் நாகோயாவில் 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தத் தொடரில் துப்பாக்கி சுடுதல், தடகளம், வில்வித்தை என இந்தியக் குழுவினர் அசத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், ஆடவர் காம்பவுண்ட் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் சீன அணியுடன் இந்திய அணி மோதியது. இந்தப் போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய சாஹில் ராஜேஷ் ஜாதவ், திருமுரு கணேஷ் மணிரத்னம் மற்றும் குஷால் தலால் ஆகியோர் அடங்கிய இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் சீனாவை 238-237 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வீழ்த்தியது.
முதலிடம் பிடித்த இந்தியாவுக்குத் தங்கப்பதக்கமும், இரண்டாம் இடம்பிடித்த சீன அணிக்கு வெள்ளிப்பதக்கமும் கிடைத்தது.
ஆசிய விளையாட்டு தொடரின் வில்வித்தைப் போட்டியில் ஒரேநாளில் மூன்று தங்கப்பதக்கங்களை வென்ற இந்தியா, பதக்கப் பட்டியலில் 7-ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
Summary
India's men's compound team of Sahil Rajesh Jadhav, Thirumuru Ganesh Maniratnam and Kushal Dalal have beaten China in a thriller to secure India's third archery medal of the day.
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