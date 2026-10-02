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இந்தியாவுக்கு மல்யுத்தத்தில் முதல் தங்கம்..! 2-9லிருந்து 10-9 என த்ரில் வெற்றி!

நடப்பு ஆசிய விளையாட்டில் மல்யுத்தத்தில் முதல்முறையாக தங்கம் வென்ற இந்தியர் குறித்து...

Wrestler Sujeet Kalkal

மல்யுத்த வீரர் சுஜீத் கல்கல் - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்

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நடப்பு ஆசிய விளையாட்டில் மல்யுத்தத்தில் சிஜீத் கல்கல் இந்தியாவுக்கு முதல்முறையாக தங்கம் வென்று பெருமைச் சேர்த்துள்ளார். இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 15 தங்கம் கிடைத்துள்ளன.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

ஆசிய விளையாட்டில் ஆடவருக்கான மல்யுத்தத்தில் 65 கிலோ எடைப் பிரிவில் இந்திய வீரர் சுஜீத் கல்கல் 10-9 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் த்ரில் வெற்றி பெற்றார்.

தொடக்கத்தில் 2-9 என பின் தங்கியிருந்த சுஜீத் 10-9 என அபாரமான கம்பேக் அளித்து அனைவரையும் அசத்தினார். இத்துடன் ஒரே நாளில் இந்தியாவுக்கு 5 தங்கம் கிடைத்துள்ளன.

முதல்முறையாக இந்த எடிஷனில் மல்யுத்தத்தில் தங்கம் கிடைத்துள்ளது. இத்துடன் இந்தியாக்கு 15 தங்கம், 25 வெள்ளி, 35 வெண்கலப் பதக்கங்கள் உடன் மொத்தமாக 75 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.

Summary

Sujeet Kalkal pulls off a stunning 10-9 comeback in the men's 65kg freestyle wrestling final become the Asian Games champion!

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