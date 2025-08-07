பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான மே.இ.தீவுகள் அணி அறிவிப்பு!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
பாகிஸ்தான் அணி மேற்கிந்தியத் தீவுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் நிறைவடைந்ததையடுத்து, நாளை (ஆகஸ்ட் 8) முதல் ஒருநாள் தொடர் தொடங்குகிறது.
மே.இ.தீவுகள் அணி அறிவிப்பு
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நாளை முதல் தொடங்கவுள்ள நிலையில், இந்த தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
15 பேர் கொண்ட அணியை சாய் ஹோப் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.
ஒருநாள் தொடருக்கான மே.இ.தீவுகள் அணி விவரம்
சாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஜுவல் ஆண்ட்ரூ, ஜெடியா பிளேட்ஸ், கீஸி கார்ட்டி, ராஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்டு, ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், அமிர் ஜாங்கு, ஷமர் ஜோசப், பிரண்டன் கிங், எவின் லீவிஸ், குடகேஷ் மோட்டி, ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்டு, ஜேடன் சீல்ஸ், ரோமாரியோ ஷெப்பர்டு.
