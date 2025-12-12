கிரிக்கெட்

யு-19 ஆசிய கோப்பையில் சூர்யவன்ஷி அதிரடி சதம்..! வலுவான நிலையில் இந்தியா!

இந்திய வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி பேட்டிங் குறித்து...
Vaibhav Suryavanshi poster.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்ஒர்க்.
Updated on
1 min read

யு-19 ஆசிய கோப்பையில் இந்திய வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிரடியாக சதம் விளாசியுள்ளார்.

யுஎஇ-க்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 27 ஓவர்களில் 220/1 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

யு-19 ஆசிய கோப்பையின் முதல் போட்டியில் இந்தியாவும் யுஎஇ அணியும் துபையில் விளையாடி வருகின்றன.

டாஸ் வென்ற யுஎஇ பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. தொடக்க வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே 4 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க வைபவ் சூர்யவன்ஷியும் ஆரோன் ஜார்ஜும் அதிரடியாக விளையாடி வருகிறார்கள்.

சூர்யவன்ஷி 140 ரன்களுடனும் ஆரோன் ஜார்ஜ் 68 ரன்களுடனும் விளையாடி வருகிறார்கள்.

அடுத்தாண்டு யு-19 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரவிருப்பதால் ஆசிய கோப்பை தொடர் இவ்வாறாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Indian player Vaibhav Suryavanshi has scored a sensational century in the U-19 Asia Cup.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

India
asia cup
dubai
UAE
century
Vaibhav Suryavanshi
U19 Asia Cup

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com