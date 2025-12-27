கிரிக்கெட்

14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆஸி. மண்ணில் இங்கிலாந்தின் முதல் வெற்றி!

ஆஷஸ் டெஸ்ட்டில் இங்கிலாந்து அணியின் முதல் வெற்றி குறித்து...
The England team.
இங்கிலாந்து அணியினர். படம்: இங்கிலாந்து கிரிக்கெட்.
ஆஷஸ் டெஸ்ட்டில் இங்கிலாந்து அணி தனது முதல் வெற்றியைப் பெற்று வரலாறு படைத்துள்ளது.

மெல்போர்னில் நடைபெற்றுவந்த நான்காவது ஆஷஸ் டெஸ்ட்டில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

பாக்ஸிங்டே டெஸ்ட்டில் முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸி. 152 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாக, இங்கிலாந்து 110க்கு ஆட்டமிழந்தது.

இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் ஆஸி. 132க்கு ஆல் அவுட்டாக, இங்கிலாந்து அணி 178/6 ரன்கள் எடுத்து 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

இதன்மூலம் 2011க்குப் பிறகு முதல்முறையாக ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் இங்கிலாந்து அணி ஆஷஸ் தொடரில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இருப்பினும் இங்கிலாந்து அணி 3-1 தொடரை இழந்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

England has made history by securing its first victory in the Ashes Test.

