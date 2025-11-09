இம்பாக்ட் வீரர் விருது வென்ற தமிழர்..! பிசிசிஐ கௌரவிப்பு!

தமிழக வீரர் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு, ஆஸி. டி20 தொடருக்கான இம்பாக்ட் வீரர் என்ற விருது கிடைத்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டதற்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு போட்டிகள் மழையினால் கைவிடப்பட்ட நிலையில், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய அணி 2-1 என வென்றது.
இந்தத் தொடரில் வாஷிங்டன் சுந்தர் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளில் எல்லாம் மிக நேர்த்தியாக விளையாடி அணிக்கு வெற்றியைப் பெற்றுதர முக்கியமான காரணமாக இருந்தார்.
மூன்றாவது டி20-யில் 23 பந்துகளில் 49 ரன்கள் குவித்தார். நான்காவது போட்டியில் ஐந்து பந்துகளில் 3 விக்கெட்டினை எடுத்து அசத்தினார்.
பிசிசிஐ இது குறித்து விடியோ வெளியிட்டுள்ளது. அதில், பிசிசிஐ-யின் மேலாளர் இந்த விருதினை அளித்துள்ளார்.
