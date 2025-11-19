கிரிக்கெட்

ஆஷஸ் தொடரில் தோல்வியே காணாத கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித்..! சாதனை தொடருமா?

ஆஷஸ் தொடரில் தோல்வியுறாத கேப்டனாக இருக்கும் ஸ்டீவ் ஸ்மித் குறித்து...
Steve Smith, Ben Stokes.
ஸ்டீவ் ஸ்மித், பென் ஸ்டோக்ஸ். படம்: கிரிக்கெட்.காம்.ஏயு.
Published on
Updated on
1 min read

ஆஷஸ் தொடரில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் தோல்வியுறாத கேப்டனாக இருந்து வருகிறார்.

முதல் ஆஷஸ் போட்டி வரும் நவ.21ஆம் தேதி பெர்த் கிரிக்கெட் திடலில் தொடங்குகிறது.

பாட் கம்மின்ஸ் காயம் காரணமாக முதல் டெஸ்ட்டில் விளையாடாமல் இருப்பதால் ஸ்டீவ் ஸ்மித் கேப்டனாக செயல்படுகிறார்.

இதுவரை, ஆஷஸ் தொரரில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 6 போட்டிகளில் கேப்டனாக இருந்து, 5 போட்டிகளில் வெற்றி, 1 போட்டி டிராவிலும் முடிவடைந்துள்ளது.

1. பிரிஸ்பேன், 2017 - வெற்றி

2. அடிலெய்டு, 2017 - வெற்றி

3. வாக்கா, 2017 - வெற்றி

4. மெல்போர்ன், 2017 - டிரா

5. சிட்னி, 2018 - வெற்றி

6. அடிலெய்டு, 2021 - வெற்றி

தோல்வியே காணாத ஸ்டீவ் ஸ்மித் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணி, பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியுடன் மோதுகிறது.

ஸ்டீவ் ஸ்மித் 119 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 10,477 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 36 சதம், 43 அரைசதங்கள் அடங்கும். சராசரி 56.02-ஆக இருக்கிறது.

கேப்டனாக இருக்கும்போது ஸ்டீவ் ஸ்மித் 24 போட்டிகளில் 2,711 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதில் 12 சதங்கள் அடங்கும்.

ஸ்டீவ் ஸ்மித் கேப்டனாக இருக்கும்போது சராசரி 73.27-ஆக இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Steve Smith has been an undefeated captain in the Ashes series.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

England
Australia
Steve Smith
Ben Stokes
test cricket
Ashes

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com