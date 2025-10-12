கிரிக்கெட்

மகளிர் உலகக் கோப்பை: இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆஸி. பந்துவீச்சு!

இந்தியாவுக்கு எதிராக பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது ஆஸி...
indian, aussie womens Team
இந்தியா, ஆஸி. அணியினர். படம்: ஐசிசி
மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலிய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

ஆஸி. அணியில் மோலினக்ஸ் இணைந்துள்ளதாக அதன் கேப்டன் அலீஷா ஹீலி தெரிவித்தார்.

மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதில் மிகவும் எதிர்பார்ப்புமிக்க இந்தியா, ஆஸி. போட்டி ஆந்திராவின் விசாகபட்டினத்தில் தொடங்கியுள்ளது.

8 அணிகள் கொண்ட புள்ளிப் பட்டியலில் ஆஸி. இரண்டாவது இடத்திலும் இந்தியா மூன்றாவது இடத்திலும் இருக்கின்றன.

இந்தப் போட்டியில் இந்தியா வென்றால், முதலிடத்துக்குச் செல்ல வாய்ப்பிருக்கிறது.

ஏழு முறை உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ள ஆஸி. வீழ்த்துவது இந்திய அணிக்கு சவாலாகவே இருக்கும்.

Summary

Australia elected to bowl against India in the Women's ODI World Cup.

Australia
India
Womens Cricket
Women’s ODI World Cup 2025

