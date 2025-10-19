இந்தியா சொதப்பல்: ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி!

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
பெர்த் கிரிக்கெட் திடலில் இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் மோதின. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸி. பந்துவீச்சைத் தேந்தெடுத்தது.
மழையின் காரணமாக போட்டி 26 ஓவர்களாகக் குறைக்கப்பட்டது. இந்திய அணி 136/9 ரன்கள் எடுத்தது. அதிகபட்சமாக கே.எல்.ராகுல் 38 ரன்கள் எடுத்தார்.
டிஎல்எஸ் விதியின்படி 131 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆஸி. அணி 21.1 ஓவர்களில் 131/3 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.
ஆஸி. கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 46 ரன்களுடன் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இந்தியா சார்பில் அர்ஷ்தீப், வாஷிங்டன், அக்ஷர் படேல் தலா 1 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்கள். அடுத்த போட்டி அடிலெய்டில் அக்.23-இல் தொடங்குகிறது.
