Dinamani
மீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு திமுக எம்பிக்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை! ஏப். 17ல் ஆண்டிபட்டியில் 6-ம் கட்ட பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர்!உதயநிதி சொத்து விவரம்: வருமானவரித் துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு!பிகார் முதல்வராக பதவியேற்றார் சாம்ராட் சௌதரி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800, வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!வானதி சீனிவாசனுக்கு ஆதரவாக தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா பிரசாரம்!நாகா்கோவிலில் இன்று பிரதமா் மோடி சாலைப் பேரணி
/
கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் முறை... கேகேஆர் அணிக்கு முதல் வெற்றி எப்போது?

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 5 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஒரு போட்டியில்கூட வெற்றி பெறவில்லை.

News image

கேகேஆர் வீரர்கள் - படம் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எக்ஸ்)

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 10:43 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற நேற்றைய ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸை வீழ்த்தியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் புள்ளிப்பட்டியலில் 8-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 5 போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு வெற்றிகூட பெறவில்லை. அந்த அணி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் உள்ளது.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் ஐந்து போட்டிகளில் ஒரு வெற்றி பெறகூட முடியாத நிலையில், முதல் முறையாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி உள்ளது. இதற்கு முந்தைய சீசன்களில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, அதன் முதல் ஐந்து போட்டிகளில் குறைந்தது ஒரு வெற்றியையாவது பதிவு செய்திருக்கும். ஆனால், இந்த சீசனில் 5 போட்டிகளில் விளையாடியும் இன்னும் கேகேஆர் வெற்றிக் கணக்கைத் தொடங்கவில்லை.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தொடர்ச்சியாக தோல்விகளை சந்தித்து வரும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, அதன் அடுத்தப் போட்டியில் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 17) குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்தப் போட்டியில் தனது வெற்றிக் கணக்கைத் தொடங்கியாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி உள்ளது.

Summary

The Kolkata Knight Riders, having played five matches so far in the ongoing IPL season, have not won a single match.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சிஎஸ்கே பேட்டிங்; 2-வது வெற்றி கிடைக்குமா?

ரஹானே, ரகுவன்ஷி அரைசதம்: மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு 221 ரன்கள் இலக்கு!

ஐபிஎல் 2026: கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக மும்பை பந்துவீச்சு!

ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஹர்ஷித் ராணா விலகல்!

வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு