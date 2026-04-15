ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் முறை... கேகேஆர் அணிக்கு முதல் வெற்றி எப்போது?

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 5 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஒரு போட்டியில்கூட வெற்றி பெறவில்லை.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற நேற்றைய ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸை வீழ்த்தியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் புள்ளிப்பட்டியலில் 8-வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 5 போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு வெற்றிகூட பெறவில்லை. அந்த அணி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் உள்ளது.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் ஐந்து போட்டிகளில் ஒரு வெற்றி பெறகூட முடியாத நிலையில், முதல் முறையாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி உள்ளது. இதற்கு முந்தைய சீசன்களில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, அதன் முதல் ஐந்து போட்டிகளில் குறைந்தது ஒரு வெற்றியையாவது பதிவு செய்திருக்கும். ஆனால், இந்த சீசனில் 5 போட்டிகளில் விளையாடியும் இன்னும் கேகேஆர் வெற்றிக் கணக்கைத் தொடங்கவில்லை.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தொடர்ச்சியாக தோல்விகளை சந்தித்து வரும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, அதன் அடுத்தப் போட்டியில் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 17) குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இந்தப் போட்டியில் தனது வெற்றிக் கணக்கைத் தொடங்கியாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி உள்ளது.
The Kolkata Knight Riders, having played five matches so far in the ongoing IPL season, have not won a single match.
