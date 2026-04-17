சிஎஸ்கே ரசிகர் ராஜ்பிரியன் விடியோவை பகிர்ந்த க்ருணால் பாண்டியா!

ஆர்சிபி சுழல் பந்துவீச்சாளர் க்ருணால் பாண்டியாவைப் போல கிண்டல் செய்து பந்துவீசிய விடியோ வெளியிட்டிருந்த சிஎஸ்கே ரசிகர் ராஜ்பிரியனின் விடியோவை பகிர்ந்து ஆச்சரியம் அளித்துள்ளார்.
சின்னசாமியில் ஏப்.15ஆம் தேதி நடைபெற்ற லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆர்சிபி அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் சிறப்பாக பந்துவீசிய க்ருணால் பாண்டியா 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். அத்துடன் ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் 100 விக்கெட்டுகள், 1000க்கும் அதிகமான ரன்கள் எடுத்த ஆறாவது வீரராக சாதனை நிகழ்த்தினார்.
இந்த சீசனில் சுழல் பந்துவீச்சாளரான க்ருணால் பாண்டியா வேகப் பந்துவீச்சாளர்கள் போல பௌன்சர் பந்துகளை வீசி பேட்டர்களை திணறடித்து வருகிறார்.
இந்த ஐபிஎல் சீசன் தொடங்கியதில் இருந்து, இன்ஸ்டாகிராமில் ராஜ்பிரியன் லுங்கி பாய்ஸ் என்ற பெயரில் விடியோக்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
ராஜ்பிரியன் என்ற இவர் சிஎஸ்கே ரசிகர் என்பதும் ஆர்சிபி ரசிகர்களுக்கு இடையே அவர்களது ரசிகர்கள் போலவே இருந்து அவர்களை கிண்டல் செய்து வருகிறார்கள். துரந்தர் படத்தின் ரீல்ஸ் எல்லாம் பல லட்சக்கணக்கான பார்வைகளைக் கடந்து வைரலானது.
இந்த அமோக வரவேற்பினால் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இவர்களை அழைத்து பாராட்டினார். இந்த நிலையில், க்ருணால் பாண்டியாவே அவர்களது விடியோவை பகிர்ந்துள்ளது சமூக வலைதளத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
இந்த விடியோ சிஎஸ்கே மட்டுமில்லாமல் ஆர்சிபி ரசிகர்களையும் கவர்ந்துள்ளது. இந்த விடியோ இதுவரை 1 கோடி பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Krunal Pandya Shares Video of CSK Fan Rajpriyan Lungi Boys!
