Dinamani
“சென்னை சூப்பர்-6”! திராவிட மாடல் 2.O வாக்குறுதிகள்: முதல்வர் ஸ்டாலின்தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரை பதவிநீக்கக் கோரி மீண்டும் நோட்டீஸ்: எதிா்க்கட்சிகள் திட்டம் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை சிதைக்க முயற்சிக்கிறது மத்திய அரசு: தேஜஸ்வி யாதவ்அமெரிக்கா - கியூபா ரகசிய பேச்சு ஹவானாவில் சந்திப்பு பஹல்காமில் சுற்றுலா சேவை அளிப்போருக்கு க்யூ.ஆா். கோடு அடையாள திட்டம்!சென்னையில் இருந்து போத்தனூா், குமரிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்
/
கிரிக்கெட்

பந்துவீச்சில் முன்னேற்றம்: பாராட்டுப் பெறாத நாயகனாக நிதீஷ் குமார் ரெட்டி!

சன்ரைசர்ஸ் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி குறித்து...

News image

சன்ரைசர்ஸ் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி. - ஏபி

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 6:50 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சன்ரைசர்ஸ் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி பேட்டிங்கில் மட்டுமல்லாமல் தற்போது பந்துவீச்சிலும் அசத்தி வருகிறார்.

நேற்றிரவு நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 194/9 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய சிஎஸ்கே அணி 20 ஓவர்களில் 184/8 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியுற்றது.

இந்தப் போட்டியில் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி பேட்டிங்கில் 8 பந்துகளில் 12 ரன்கள் எடுத்தார். பந்துவீச்சில் 4 ஓவர்களில் 31 ரன்களுக்கு 2 முக்கியமான விக்கெட்டுகள் (சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மாத்ரே) எடுத்து அசத்தினார்.

தொடக்கத்தில் பேட்டிங்கில் மட்டுமே மிளிர்ந்த நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, இந்த சீசனில் மிடில் ஓவர்களில் மட்டுமில்லாமல் பவர்பிளேவிலும் பந்துவீசி அசத்தி வருகிறார். இவரை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள், “பாராட்டுப் பெறாத நாயகன்” (Unsung hero) எனக் கூறி வருகிறார்கள்.

கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக - 39 (24) ரன்கள் & 2 ஓவர்களில் 2/17 விக்கெட்டுகள் - சன்ரைசர்ஸ் வெற்றி

ரஜஸ்தானுக்கு எதிராக - 28 (13) ரன்கள் & 2 ஓவர்களில் 0/19 - சன்ரைசர்ஸ் வெற்றி

சிஎஸ்கேவுக்கு எதிராக - 12 (8) ரன்கள், 4 ஓவர்களில் 2/31 விக்கெட்டுகள் - சன்ரைசர்ஸ் வெற்றி

Summary

Nitish Kumar Reddy The unsung hero of Sunrisers Hyderabad in IPL 2026

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பிகார் முதல்வர் பதவி: நிதீஷ் குமார் நாளை ராஜிநாமா?

நாடாளுமன்றத்தில் நிதீஷ் குமார்! மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக பதவியேற்றார்!

எம்.பி.யாக நிதீஷ் குமார் நாளை(ஏப். 10) பதவியேற்பு! அடுத்த முதல்வர் யார்?

ஏப்ரல் 10-ல் மாநிலங்களவை எம்.பி-யாக நிதீஷ் குமார் பதவியேற்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு