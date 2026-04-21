கிரிக்கெட்

ஐசிசி தரவரிசையில் ஷஃபாலி வர்மா முன்னேற்றம்; சரிவை சந்தித்த ஸ்மிருதி மந்தனா!

டி20 போட்டிகளுக்கான ஐசிசி தரவரிசையில் இந்திய வீராங்கனைகள் முன்னேற்றத்தையும், சரிவையும் சந்தித்துள்ளனர்.

ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா. - கோப்புப் படங்கள்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 1:18 pm

டி20 போட்டிகளுக்கான ஐசிசி தரவரிசையில் இந்திய வீராங்கனைகள் முன்னேற்றத்தையும், சரிவையும் சந்தித்துள்ளனர்.

மகளிர் டி20 போட்டிகளுக்கான பேட்டிங் தரவரிசையை ஐசிசி இன்று (ஏப்ரல் 21) வெளியிட்டுள்ளது. இந்த தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி, 6-வது இடத்தில் உள்ளார். மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனையான ஸ்மிருதி மந்தனா ஒரு இடம் சறுக்கி, 4-வது இடத்தில் உள்ளார்.

இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்த தொடரில் இரண்டு போட்டிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க அணி 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது போட்டியில் தொடக்க வீராங்கனை ஷஃபாலி வர்மா 38 பந்துகளில் 57 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். அவரது இந்த அதிரடியான ஆட்டத்தால் தரவரிசையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார். அவர் முதல் போட்டியில் 34 ரன்கள் எடுத்திருந்தார்.

இந்திய அணியின் துணைக் கேப்டனான ஸ்மிருதி மந்தனா, முதல் இரண்டு போட்டிகளில் 13 ரன்கள் மற்றும் 12 ரன்கள் முறையே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இதன் மூலம், அவர் தரவரிசையில் ஒரு இடம் சறுக்கியுள்ளார். இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கௌர் 11-வது இடத்தில் உள்ளார்.

Indian players have experienced both advancements and declines in the ICC T20 rankings.

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பரிசுத் தொகையை உயர்த்திய ஐசிசி; எவ்வளவு தெரியுமா?

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பரிசுத் தொகையை உயர்த்திய ஐசிசி; எவ்வளவு தெரியுமா?

பாட நூலில் ஸ்மிருதி மந்தனா!

ஐசிசி ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தரவரிசையில் ஸ்மிருதி மந்தனா முதலிடம்!

உலக கிரிக்கெட்டில் இந்தியா ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்புகிறேன்: ஸ்மிருதி மந்தனா

வீடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

