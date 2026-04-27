7 ஓவர்களில் தில்லி கேபிடல்ஸை வீழ்த்தி ஆர்சிபி அபார வெற்றி!

ஐபிஎல் தொடரில் தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
ஐபிஎல் தொடரில் தில்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி திடலில் நடைபெற்ற இன்றையப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் விளையாடின.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, தில்லி கேபிடல்ஸ் முதலில் விளையாடியது.
ஜோஷ் ஹேசில்வுட், புவனேஷ்வர் குமார் அபாரம்!
முதலில் விளையாடிய தில்லி கேபிடல்ஸ் அணி, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 16.3 ஓவர்களில் 75 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
தில்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் பேட்டிங் வரிசையில் உள்ள முதல் 6 வீரர்கள் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். சஹில் பராக் (0 ரன்), கே.எல்.ராகுல் (ஒரு ரன்), நிதீஷ் ராணா (ஒரு ரன்), சமீர் ரிஸ்வி (0 ரன்), டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் (5 ரன்கள்), அக்ஷர் படேல் (0 ரன்) எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். பவர்பிளே முடிவில் தில்லி கேபிடல்ஸ் 13 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறியது.
அதன் பின், டேவிட் மில்லர் மற்றும் அபிஷேக் போரெல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர். இந்த இணை ஓரளவுக்கு அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. டேவிட் மில்லர் 18 பந்துகளில் 19 ரன்களும் (3 பவுண்டரிகள்) , அபிஷேக் போரெல் 33 பந்துகளில் 30 ரன்களும் (3 பவுண்டரிகள்) எடுத்தனர். கைல் ஜேமிசன் 12 ரன்கள் எடுத்தார்.
ஆர்சிபி தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜோஷ் ஹேசில்வுட் 3.3 ஓவர்களில் வெறும் 12 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். புவனேஷ்வர் குமார் 3 ஓவர்களில் வெறும் 5 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். ராசிக் சலாம் தர், சூயாஷ் சர்மா மற்றும் க்ருணால் பாண்டியா தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அபார வெற்றி!
76 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, 6.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தில்லி கேபிடல்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
தேவ்தத் படிக்கல் 13 பந்துகளில் அதிரடியாக 34* ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 3 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். விராட் கோலி 23* ரன்களும், ஜேக்கப் பெத்தல் 20 ரன்களும் எடுத்தனர்.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 8 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பெறும் 6-வது வெற்றி இதுவாகும். புள்ளிப்பட்டியலில் பெங்களூரு அணி இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
In the IPL series, Royal Challengers Bangalore secured a resounding nine-wicket victory against Delhi Capitals.
