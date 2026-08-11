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கிரிக்கெட்

சிஎஸ்கே அணிக்கு தலைமைப் பயிற்சியாளராகும் மெக்கல்லம்? சூசகமாக அறிவிப்பு!

சிஎஸ்கே அணிக்கு தலைமைப் பயிற்சியாளராக இருக்கும் மெக்கல்லம் குறித்து...

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பிரண்டன் மெக்கல்லம் - AFP

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 4:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிஎஸ்கே அணிக்கு தலைமைப் பயிற்சியாளராக நியூசிலாந்தின் முன்னாள் வீரரும் இங்கிலாந்து அணியின் பயிற்சியாளருமான பிரண்டன் மெக்கல்லம் நியமிக்கப்படலாம் என தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

சிஎஸ்கே அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீஃபன் ஃபிளெமிங் தனது ராஜிநாமாவை அறிவித்ததால், புதிய பயிற்சியாளருக்குகான தேடலில் சிஎஸ்கே அணி இறங்கியுள்ளது.

ஃபிளெமிங்கிற்குப் பிறகு பலரது பெயரும் இந்தப் பதவிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு வருகிறது. எம்.எஸ். தோனியேகூட இந்தப் பதவிக்கு வரலாம் எனக் கூறப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், பிரண்டன் மெக்கல்லம் புதிய பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. இவர் இங்கிலாந்தின் டெஸ்ட் பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து விலக, பிளெமிங் நியமிக்கப்பட்டார்.

மெக்கல்லம் ஏற்கெனவே சிஎஸ்கே அணியில் விளையாடி இருக்கிறார். இவரது அதிரடியான பேட்டிங் சிஎஸ்கே அணிக்கு உதவியாக இருந்தது. அவரது தலைமைப் பண்பும் அதிரடியாகவே இருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

இங்கிலாந்தில் ’பேஸ் பால்’ என இவரது தலைமைப் பண்பு பாராட்டப்பட்டது. ஆனால், டெஸ்ட்ட்டில் அந்தளவுக்கு வெற்றி பெறாததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Will Brandon McCullum become the head coach of the CSK team? Expectations are soaring!

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