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உலகக் கோப்பையில் அதிக வெற்றிகள்: உலக சாதனை படைத்த பிரான்ஸ் பயிற்சியாளர்!

பிரான்ஸ் கால்பந்து அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் நிகழ்த்தியுள்ள உலக சாதனை குறித்து...

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பிரான்ஸ் கால்பந்து அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர். - படம்: ஏபி

Updated On :1 ஜூலை 2026, 4:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் பிரான்ஸ் கால்பந்து அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் திதியர் தேஷாம்ப்ஸ் (57 வயது) அதிக வெற்றிகள் பெற்று உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.

ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றில் ஸ்வீடனுக்கு எதிராக இன்று விளையாடிய பிரான்ஸ் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியுடன் பிரான்ஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.

பிரான்ஸில் பிறந்த திதியர் தேஷாம்ப்ஸ் அந்த அணிக்கு கடந்த 2012 முதல் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இருந்து வந்துள்ளார். 2014 உலகக் கோப்பையில் காலிறுதிவரை பிரான்ஸ் முன்னேறியது. 2016ல் யூரோ இறுதிக்கு முன்னேறியது.

இவரது தலைமையில் 2018 உலகக் கோப்பையை பிரான்ஸ் வென்றது. 2022 உலகக் கோப்பையில் இறுதிப் போட்டியில் ஆர்ஜென்டீனாவிடம் தோல்வியுற்றது.

தற்போது, ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்த முறையும் இறுதிக்கு முன்னேறுமென பலரும் நம்புகிறார்கள். இவரது தலைமையில் மிகவும் பலம் வாய்ந்த அணியாக பிரான்ஸ் உருவெடுத்துள்ளது.

ஸ்வீடனுடன் வென்ற பிறகு 26 வெற்றிகளுடன் பிரான்ஸ் தலைமைப் பயிற்சியாளர், உலகக் கோப்பையில் அதிக வெற்றிகள் குவித்தவராக சாதனை படைத்துள்ளார். ஃபிஃபா இதற்கு சிறப்பு போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளது.

Summary

Didier Deschamps records the most wins of any Head Coach in FIFA World Cup history

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