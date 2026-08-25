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உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்தியா தகுதி பெறுமா? டிராவிட் கூறுவதென்ன?

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்திய அணி தகுதி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட் பேசியுள்ளார்.

Rahul dravid

ராகுல் டிராவிட் (கோப்புப் படம்)

Published On :25 ஆகஸ்ட் 2026, 4:14 pm IST

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்திய அணி தகுதி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து இந்திய அணியின் முன்னாள் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட் பேசியுள்ளார்.

இந்திய அணி இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கொழும்புவில் நடைபெற்று வருகிறது.

இலங்கைக்கு எதிராக முதல் டெஸ்ட்டில் வெற்றி பெற்றது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசையில் இந்திய அணி முன்னேற்றம் காண உதவினாலும், நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு எதிராக அடுத்தடுத்து விளையாட உள்ள டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றாக வேண்டும். தற்போது, இந்திய அணி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசையில் 5-வது இடத்தில் உள்ளது.

இந்த நிலையில், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்திய அணி தகுதி பெறாது எனக் கூற முடியாது. ஆனால், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர் இந்திய அணிக்கு எளிதாக இருக்கப் போவதில்லை என இந்திய அணியின் முன்னாள் தலைமைப் பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்திய அணி தகுதி பெறும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. தற்போதுள்ள நிலையிலிருந்து இந்திய அணி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றால் அது மிகப் பெரிய விஷயமாக இருக்கும். உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசையில் சற்று பின் தங்கியுள்ளதால், இந்திய அணியை போட்டியிலிருந்து நீக்கி விட முடியாது. இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் வெற்றி பெற்று இந்திய அணி டெஸ்ட் தொடரை சிறப்பாக தொடங்கியுள்ளது.

நியூசிலாந்துக்கு எதிராக அவர்களது சொந்த மண்ணில் சிறப்பாக விளையாடுவது எப்போதும் சவாலானது. அவர்கள் மிகவும் வலுவான அணி, சொந்த மண்ணில் மிகவும் நன்றாக விளையாடக் கூடியவர்கள். இந்திய அணியில் உள்ள இளம் வீரர்கள் பலரும் நியூசிலாந்தில் விளையாடியது கிடையாது. அதனால், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர் இந்திய அணிக்கு மிகப் பெரிய சவாலாக அமையப் போகிறது. அனுபவம் வாய்ந்த விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, அஜிங்க்யா ரஹானே மற்றும் சித்தேஸ்வர் புஜாரா போன்ற வீரர்கள் மிஸ் செய்யப்படுவார்கள்.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் விளையாட உள்ள டெஸ்ட் தொடரும் இந்திய அணிக்கு மிகவும் சவாலானதாக இருக்கப் போகிறது. ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் பலரும் இந்தியாவில் நன்றாக விளையாட வேண்டும் என்பதில் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். பலம் வாய்ந்த ஆஸ்திரேலிய அணி இந்தியாவில் டெஸ்ட் தொடரை வென்றதில்லை. அதனால், தொடரை வெல்ல வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் இருப்பார்கள் என்றார்.

Summary

Former Indian head coach Rahul Dravid has spoken about the Indian team's chances of qualifying for the World Test Championship final.

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