டி20 உலகக் கோப்பை பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்தியா ருத்ர தாண்டவம்! தெ.ஆ.வுக்கு 241 ரன்கள் இலக்கு!

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 240/6 ரன்கள் குவித்தது.
அதிகபட்சமாக இந்திய அணியில் இஷான் கிஷன் 53 ரன்கள் குவித்தார்.
டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பயிற்சி ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன்படி 10-ஆவது பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்தியாவும் தென்னாப்பிரிக்காவும் நவி மும்பையில் மோதின.
இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணியினர் தெ.ஆ. வீரர்களின் பந்துவீச்சை அடித்து நொறுக்கினார்கள். இஷான் கிஷன், அபிஷேக் சர்மா ரிடையர்டு முறையில் வெளியேறினார்கள்.
ஸ்கோர் கார்டு
இஷான் கிஷன் - 53 (20 பந்துகளில்)
அபிஷேக் சர்மா - 24 (18 பந்துகளில்)
திலக் வர்மா - 45 (19 பந்துகளில்)
சூர்யகுமார் - 30 (16 பந்துகளில்)
அக்ஷர் படேல்* - 35 (23 பந்துகளில்)
ரிங்கு சிங் - 16 (13 பந்துகளில்)
ஹார்திக் பாண்டியா - 30 (10 பந்துகளில்)
ஹர்சித் ராணா - 0* (1 பந்து)
