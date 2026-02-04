கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்தியா ருத்ர தாண்டவம்! தெ.ஆ.வுக்கு 241 ரன்கள் இலக்கு!

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பயிற்சி ஆட்டத்தில் அசத்திய இந்திய அணி குறித்து...
Ishan Kishan, Suryakumar Yadav.
இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ். படங்கள்: பிசிசிஐ
டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 240/6 ரன்கள் குவித்தது.

அதிகபட்சமாக இந்திய அணியில் இஷான் கிஷன் 53 ரன்கள் குவித்தார்.

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பயிற்சி ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன்படி 10-ஆவது பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்தியாவும் தென்னாப்பிரிக்காவும் நவி மும்பையில் மோதின.

இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணியினர் தெ.ஆ. வீரர்களின் பந்துவீச்சை அடித்து நொறுக்கினார்கள். இஷான் கிஷன், அபிஷேக் சர்மா ரிடையர்டு முறையில் வெளியேறினார்கள்.

ஸ்கோர் கார்டு

இஷான் கிஷன் - 53 (20 பந்துகளில்)

அபிஷேக் சர்மா - 24 (18 பந்துகளில்)

திலக் வர்மா - 45 (19 பந்துகளில்)

சூர்யகுமார் - 30 (16 பந்துகளில்)

அக்‌ஷர் படேல்* - 35 (23 பந்துகளில்)

ரிங்கு சிங் - 16 (13 பந்துகளில்)

ஹார்திக் பாண்டியா - 30 (10 பந்துகளில்)

ஹர்சித் ராணா - 0* (1 பந்து)

யு19 உலகக் கோப்பை: சேஸிங்கில் சாதனையுடன் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற்றம்!
Summary

In a practice match for the T20 World Cup, the Indian team scored 240/6 runs in 20 overs.

