டி20 உலகக் கோப்பையில் புதிய உலக சாதனை நிகழ்த்திய ஆஸ்திரேலியா!

டி20 உலகக் கோப்பையில் ஆஸ்திரேலிய அணி புதிய உலக சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளது.
அயர்லாந்துக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில் மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ் அதிகபட்சமாக 45 ரன்கள் அடித்தார்.
ஆஸ்திரேலிய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 182/6 ரன்கள் எடுத்தது. ஜோஷ் இங்லீஷ் 37, மாட் ரென்ஷா 37, கேமரூன் க்ரீன் 22 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 22 முறை 2 ரன்களை ஓடி எடுத்துள்ளது. டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இதுதான் அதிகபட்சம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொதுவாக, சர்வதேச டி20களில் (முழு நேர நாடுகளில்) இது இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. ஏற்கெனவே, ஜிம்பாப்வே (அயர்லாந்துக்கு எதிராக, 2025) அணியும் நியூசிலாந்து (யுஎஇ,2024) அணியும் எடுத்துள்ளது.
குறிப்பாக மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ், மாட் ரென்ஷா சிறப்பாக ஓடி இந்த சாதனையை நிகழ்த்தினார்கள்.
