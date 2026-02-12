கிரிக்கெட்

நமீபியாவுக்கு எதிராக இந்தியா பேட்டிங்; பிளேயிங் லெவனில் சஞ்சு சாம்சன்!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற நமீபியா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
Sanju Samson
சஞ்சு சாம்சன்படம் | பிசிசிஐ
1 min read

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் தில்லி அருண் ஜெட்லி திடலில் இன்று (பிப்ரவரி 12) நடைபெறும் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நமீபியா அணிகள் விளையாடுகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நமீபியா அணியின் கேப்டன் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.

உடல் நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா இன்று விளையாடவில்லை. அவருக்குப் பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

முகமது சிராஜிக்குப் பதிலாக ஜஸ்பிரித் பும்ரா பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற்றுள்ளார்.

Summary

Namibia won the toss and elected to bowl against India in the T20 World Cup.

Sanju Samson
நேபாளத்தை 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இத்தாலி அபார வெற்றி!

