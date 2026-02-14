முதல் வெற்றி யாருக்கு? ஓமன் - அயர்லாந்து மோதல்!
டி20 உலகக் கோப்பையின் 22-ஆவது போட்டியில் ஓமன் அணி அயர்லாந்துக்கு எதிராக பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஓமன், அயர்லாந்து இரு அணிகளுமே தங்களுடைய முதல் வெற்றிக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள்.
கொழும்பில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஓமன் அணியின் கேப்டன் ஜதீங்கர் சிங் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
குரூப் பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த இரு அணிகளும் தங்களுடைய இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியுற்றுள்ளன.
இந்நிலையில், முதல் வெற்றியைப் பெறபோவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
கற்றுக்குட்டி அணிகளென சொல்லும் சில அணிகள் இந்த உலகக் கோப்பையில் ஏற்கெனவே அதிர்ச்சி அளிக்க தொடங்கியுள்ளன.
22nd Match of T20 world cup Oman opt to bowl against ireland.
