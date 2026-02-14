Ireland and Oman team Captains
அயர்லாந்து, ஓமன் அணியின் கேப்டன்கள். படம்: ஐசிசி
கிரிக்கெட்

முதல் வெற்றி யாருக்கு? ஓமன் - அயர்லாந்து மோதல்!

டி20 உலகக் கோப்பையின் 22-ஆவது போட்டி குறித்து...
Published on

டி20 உலகக் கோப்பையின் 22-ஆவது போட்டியில் ஓமன் அணி அயர்லாந்துக்கு எதிராக பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

ஓமன், அயர்லாந்து இரு அணிகளுமே தங்களுடைய முதல் வெற்றிக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள்.

கொழும்பில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஓமன் அணியின் கேப்டன் ஜதீங்கர் சிங் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.

குரூப் பி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த இரு அணிகளும் தங்களுடைய இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியுற்றுள்ளன.

இந்நிலையில், முதல் வெற்றியைப் பெறபோவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

கற்றுக்குட்டி அணிகளென சொல்லும் சில அணிகள் இந்த உலகக் கோப்பையில் ஏற்கெனவே அதிர்ச்சி அளிக்க தொடங்கியுள்ளன.

Ireland and Oman team Captains
உலகக் கோப்பையின் 2 போட்டிகளிலும் ஆட்ட நாயகன்..! 100 விக்கெட்டுகள் எடுத்த ஜிம்பாப்வே வீரர்!
Summary

22nd Match of T20 world cup Oman opt to bowl against ireland.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Oman
Ireland
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news