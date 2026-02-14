96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்து அபார வெற்றி!

டி20 உலகக் கோப்பையில் அயர்லாந்து அணி 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஓமனை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த உலகக் கோப்பையில் தனது முதல் வெற்றியை அயர்லாந்து அணி மிகப்பெரிய வெற்றியாக மாற்றியுள்ளது.
கொழும்பில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஓமன் அணியின் கேப்டன் ஜதீங்கர் சிங் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, 20 ஓவர்களில் அயர்லாந்து அணி 235/5 ரன்கள் எடுத்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த அயர்லாந்து அணியின் கேப்டன் லார்கன் டக்கெர் 51 பந்துகளில் 94 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
கரேத் டெலானி 30 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து ஆட்டமிழக்க, கடைசியில் வந்த ஜார்ஜ் டாக்ரெல் 9 பந்துகளில் 35 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
அடுத்து விளையாடிய ஓமன் 18 ஓவர்களில் 139 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்த அணியில் அதிகபட்சமாக தொடக்க வீரர் ஆமிர் கலீம் 50 ரன்கள் எடுத்தார்.
பந்துவீச்சில் அயர்லாந்து அணியினர் ஜோஷுவா லிட்டில் 3, மேத்யூ ஹம்ப்ரிஸ், மெக்கார்த்தி தலா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார்கள்.
ஆட்ட நாயகன் விருது அயர்லாந்து அணியின் கேப்டன் லார்கன் டக்கெருக்கு வழங்கப்பட்டது.
