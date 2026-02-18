சூப்பர் 8: எந்த அணிகள் எங்கெங்கு விளையாடுகின்றன? இந்தியாவுக்கான போட்டி விபரங்கள்!

டி20 உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வாகியுள்ள சூப்பர் 8 அணிகளுக்கான போட்டிகளின் விபரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சூப்பர் 8 போட்டிகள் இந்தியாவிலும் இலங்கையிலுமாக பிப்.21 முதல் மார்ச்.1ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 12 போட்டிகளாக நடைபெறுகின்றன.
சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ள அணிகள் குரூப் 1, குரூப் 1 எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா 4 அணிகள் இருக்கின்றன.
குரூப் 1 அணிகள் தங்களது போட்டிகளை இந்தியாவிலும் குரூப் 2 அணிகள் தங்களது போட்டிகளை இலங்கையிலும் விளையாடுகின்றன.
குரூப் 1: இந்தியா, ஜிம்பாப்வே, தென்னாப்பிரிக்கா, மேற்கிந்தியத் தீவுகள்.
குரூப் 2: இலங்கை, பாகிஸ்தான், நியூசிலாந்து, இங்கிலாந்து.
ஒவ்வொரு அணியும் தங்களது குரூப்பில் உள்ள அணிகளுடன் ஒருமுறை விளையாடும். அதன்படி ஒவ்வொரு அணிக்கும் தலா 3 போட்டிகளில் விளையாடுகின்றன.
இறுதியில் ஒவ்வொரு குரூப்பிலும் டாப் 2 அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தேர்வு செய்யப்படும். அந்த நான்கு அணிகளில் இரண்டு அணிகள் இறுதிப் போட்டியில் விளையாட இருக்கின்றன.
இந்திய அணிக்கான விபரம்:
முதல் போட்டியில் (பிப்.22) தெ.ஆ. உடன் அகமதாபாதில் மோதுகிறது.
இரண்டாவது போட்டியில் (பிப்.26) ஜிம்பாப்வே உடன் சென்னையில் மோதுகிறது.
மூன்றாவது போட்டியில் (மார்ச்.1) மே.இ.தீ. அணியுடன் கொல்கத்தாவில் மோதுகிறது.
