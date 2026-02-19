கிரிக்கெட்

இந்திய மகளிரணி பந்துவீச்சு..! ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அபார பேட்டிங்!

இந்திய மகளிருக்கு எதிராக விளையாடிவரும் ஆஸ்திரேலிய மகளிரணி குறித்து...
Aussie and India womens Team Captains.
ஆஸி., இந்திய மகளிரணியின் கேப்டன்கள். படம்: பிசிசிஐ வுமன்.
ஆஸ்திரேலிய மகளிரணி எதிராக டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

ஆஸ்திரேலிய அணி 10 ஓவர்களில் ஆட்டமிழக்காம 86 ரன்களை எடுத்து விளையாடிவருகிறது

ஆஸ்திரேலியாவுக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ள இந்திய மகளிர் அணி முதல் டி20யில் டிஎல்எஸ் விதியின்படி வென்றது.

தற்போது இரண்டாவது டி20 நடைபெற்று வருகிறது. களத்தில் ஜார்ஜியா வோல் 65, பெத் மூனொ 25 ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார்கள்.

விக்கெட் எடுக்காவிட்டாலும் இந்தியா சார்பில் ரேணுகா சிங் தாக்குர் அருமையாக பந்துவீசி வருகிறார்.

இந்தியா: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர், ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, அருந்ததி ரெட்டி, அமன்ஜோத் கவுர், ஸ்ரீ சரணி, ரேணுகா சிங் தாக்குர், கிராந்தி கவுட்.

ஆஸ்திரேலியா: பெத் மூனி , ஜார்ஜியா வோல், ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், எல்லிஸ் பெர்ரி, ஆஷ்லே கார்ட்னர், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், நிக்கோலா கேரி, அனாபெல் சதர்லேண்ட், சோஃபி மோலினக்ஸ், கிம் கார்த், டார்சி பிரவுன்.

