இறுதிப் போட்டியில் வங்கதேசத்துக்கு எதிராக இந்தியா பேட்டிங்..! மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்!

மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார் இறுதிப் போட்டியில் வங்கதேசத்துக்கு எதிராக இந்தியா ஏ பேட்டிங் தேர்வு செய்துள்ளது.
டி20 வடிவில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் இந்திய மகளிரணி ராதா யாதவ் தலைமையில் விளையாடி வருகிறது.
மகளிர் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார் தொடரில் ஆசியவில் உள்ள நாடுகளின் மகளிர் ஏ அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன.
குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியா ஏ அணியும் குரூப் பி பிரிவில் வங்கதேசம் ஏ அணியும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறின.
தோல்வியே சந்திக்காத வங்கதேச ஏ அணியை வீழ்த்தி இந்தியா ஏ அணி கோப்பை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
சமீபத்தில் இந்தியாவில் விளையாட மறுத்த வங்கதேச அணி டி20 உலகக் கோப்பையைப் புறக்கணித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
