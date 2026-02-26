ஃபார்முக்குத் திரும்பிய அபிஷேக் சர்மா; அரைசதம் விளாசி அசத்தல்!

சூப்பர் 8 சுற்றில் ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான போட்டியில் அரைசதம் விளாசி அபிஷேக் சர்மா மீண்டும் ஃபார்முக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் இன்று (பிப்ரவரி 26) நடைபெற்று வரும் சூப்பர் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
ஃபார்முக்குத் திரும்பிய அபிஷேக் சர்மா!
நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா, அவர் விளையாடிய முதல் மூன்று போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக டக் அவுட்டாகி ஏமாற்றமளித்தார்.
இந்த நிலையில், சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் இன்று நடைபெற்று வரும் வாழ்வா? சாவா? ஆட்டத்தில் அரைசதம் விளாசி அபிஷேக் சர்மா மீண்டும் பழைய ஃபார்முக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
அதிரடியாக விளையாடிய அபிஷேக் சர்மா 26 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 30 பந்துகளில் 55 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
Abhishek Sharma has returned to form after scoring a half-century against Zimbabwe in the Super 8 round.
