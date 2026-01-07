கிரிக்கெட்

சிட்னி டெஸ்ட்: 567 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டான ஆஸ்திரேலியா.. 183 ரன்கள் முன்னிலை!

சிட்னி டெஸ்ட்டின் முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி 567 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டானது.
பந்தை பௌண்டரிக்கு விளாசிய ஸ்டீவ் ஸ்மித்.படம் : ஏபி
Updated on
1 min read

சிட்னி டெஸ்ட்டின் முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி 567 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்டான நிலையில், 183 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ‘ஆஷஸ்’ தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

ஐந்தாவது மற்றும் கடைசிப் போட்டி சிட்னி திடலில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 97.3 ஓவர்களில் 384 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது.

அதைத் தொடர்ந்து ஆடிய ஆஸ்திரேலிய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் மூன்றாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில், 3 ஆம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 124 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு ஆஸ்திரேலிய அணி 518 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.

கேப்டன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 15 பௌண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 129 ரன்களுடனும், பியூ வெப்ஸ்டர் 42 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர்.

தொடர்ந்து 4 ஆம் நாள் ஆட்டம் தொடங்கிய நிலையில், கேப்டன் ஸ்மித் 16 பௌண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 138 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, அடுத்துவந்த ஸ்டார்க் 5 ரன்களிலும், ஸ்காட் போலாண்ட் ரன் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டைப் பறிகொடுத்தனர்.

இதனால், ஆஸ்திரேலிய அணி 133.5 ஓவர்களில் 567 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. கடைசிவரை களத்தில் இருந்து ஐந்தாவது அரைசதம் கடந்த பியூ வெப்ஸ்டர் 71 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

இங்கிலாந்து அணித் தரப்பில், பிரைடன் கார்ஸ், ஜோஸ் டக் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளும், கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் 2 விக்கெட்டுகளும், பெத்தேல் ஒரு விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர். இதன்மூலம், ஆஸ்திரேலியா 183 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

Summary

Smith was dismissed for 138 and Webster remained unbeaten on 71 as Australia was bowled out for 567 on Day 4 of the fifth and final Ashes test.

England
Australia
Steve Smith
The Ashes 2025 - 26

