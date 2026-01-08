நூற்றாண்டு சாதனைப் பட்டியலில் இணைந்த மிட்செல் ஸ்டார்க்!

ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் ஆஷஸ் தொடரில் புதிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
இந்த நூற்றாண்டில் ஆஷஸ் தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் மிட்செல் ஸ்டார்க் இணைந்துள்ளார்.
ஆஷஸ் 2025-26 தொடரினை ஆஸ்திரேலியா 4- 1 என வென்றது. இந்தத் தொடரில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 31 விக்கெட்டுகள் எடுத்து தொடர் நாயகன் விருது வென்றார்.
பந்துவீச்சு மட்டுமல்லாமல் பேட்டிங்கிலும் 156 ரன்கள் எடுத்து அணிக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தார்.
இதன்மூலம், தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மிட்செல் ஸ்டார்க்கிற்கு முதல்முறையாக காம்டன் - மில்லர் விருது வழங்கப்பட்டது.
இந்த சாதனை மட்டுமில்லாமல் இந்த நூற்றாண்டில் ஆஷஸ் தொடரில் 30-க்கும் அதிகமான விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள் பட்டியலிலும் இணைந்துள்ளார்.
இந்த நூற்றாண்டில் ஆஷஸ் தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள்
1. ஷேன் வார்னே - 40 (2005)
2. மிட்செல் ஜான்சன் - 37 (2013-14)
3. க்ளென் மெக்ராத் - 32 (2001)
4. ஷேன் வார்னே - 31 (2001)
5. மிட்செல் ஸ்டார்க் - 31 (2025-26)
