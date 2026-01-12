கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான நெதர்லாந்து அணி அறிவிப்பு!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான நெதர்லாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் வருகிற பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 வரை நடைபெறவுள்ளது. டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தங்களை தீவிரமாக தயார்படுத்தி வருகின்றன. கிட்டத்தட்ட அனைத்து நாடுகளின் கிரிக்கெட் வாரியங்களும் உலகக் கோப்பைக்கான தங்களது அணிகளை அறிவித்துவிட்டன.

இந்த நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான நெதர்லாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

டச்சு ஸ்குவாட் என்ற பெயரில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 15 பேர் கொண்ட அணியை ஸ்காட்டெட் வார்ட்ஸ் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.

