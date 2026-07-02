மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு!

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
நியூசிலாந்து அணி மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடர் வருகிற ஜூலை 12 முதல் தொடங்குகிறது.
இந்த நிலையில், மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
16 பேர் கொண்ட அணியை மிட்செல் சாண்ட்னர் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணி விவரம்
மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், ஜேக்கப் டஃபி, மாட் ஃபிஷர், டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட், மிட்ச் ஹே, நிக் கெல்லி, டாம் லாதம், ஜேடன் லென்னாக்ஸ், டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், நாதன் ஸ்மித், வில் யங், பென் லிஸ்டர்.
Summary
The New Zealand cricket board has announced the squad for the ODI series against the West Indies.
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