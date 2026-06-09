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கிரிக்கெட்

இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான மே.இ.தீவுகள் அணி அறிவிப்பு!

இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

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மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி வீரர்கள் - படம் | AP

Updated On :9 ஜூன் 2026, 8:03 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

இலங்கை அணி மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒருநாள், டி20 மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நிறைவடைந்துவிட்ட நிலையில், டி20 தொடர் வருகிற ஜூன் 12 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.

இந்த நிலையில், இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

15 பேர் கொண்ட அணியை சாய் ஹோப் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.

இலங்கைக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான மே.இ.தீவுகள் அணி விவரம்

சாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஜுவல் ஆண்ட்ரூ, அக்கீம் அகஸ்டி, ராஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்டி, ஷிம்ரன் ஹெட்மேயர், ஜேசன் ஜோல்டர், அகீல் ஹொசைன், ஷமர் ஜோசப், பிரண்டன் கிங், குடகேஷ் மோட்டி, ரோவ்மன் பௌவல், ஷெர்ஃபேன் ரூதர்போர்டு, ரோமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஷமர் ஸ்பிரிங்கர்.

Summary

The West Indies cricket board has announced the squad for the T20 series against Sri Lanka.

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