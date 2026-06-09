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கிரிக்கெட்

முழு உடல்தகுதி பெற்ற ரோஹித் சர்மா, ஹார்திக் பாண்டியா; ஒருநாள் தொடருக்குத் தயார்!

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுவதற்கு ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹார்திக் பாண்டியா முழு உடல் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

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ஹார்திக் பாண்டியா - படம் | AP

Updated On :9 ஜூன் 2026, 7:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுவதற்கு ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹார்திக் பாண்டியா முழு உடல் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையேயான டெஸ்ட் போட்டி அண்மையில் நிறைவடைந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் வருகிற ஜூன் 13 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டி தரம்சாலாவில் நடைபெறுகிறது.

காயம் காரணமாக ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹார்திக் பாண்டியா விளையாடுவது சந்தேகம் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், அவர்கள் இருவரும் முழு உடல் தகுதியுடன் இருப்பதாக பிசிசிஐ-ன் மருத்துவக் குழு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம், காயம் காரணமாக அண்மையில் நிறைவடைந்த ஐபிஎல் தொடரின் பல போட்டிகளில் விளையாடாத ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹார்திக் பாண்டியா, ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.

முதல் ஒருநாள் போட்டி தரம்சாலாவில் நடைபெறும் நிலையில், இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது போட்டிகள் முறையே லக்னௌ மற்றும் சென்னையில் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Rohit Sharma and Hardik Pandya have attained full fitness to play in the ODI series against Afghanistan.

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