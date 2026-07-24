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கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி அறிவிப்பு!

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

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மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர்கள் - படம் | AP

Updated On :24 ஜூலை 2026, 4:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி அதன் சொந்த மண்ணில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டெஸ்ட் தொடர் நாளை (ஜூலை 25) முதல் தொடங்குகிறது.

இந்த நிலையில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

15 பேர் கொண்ட மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியை ராஸ்டன் சேஸ் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி விவரம்

ராஸ்டன் சேஸ் (கேப்டன்), ஜோமல் வாரிக்கன் (துணைக் கேப்டன்), ஜோஷ்வா பிஷப், சந்திரபால், ஜோஷ்வா டா சில்வா, ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், காவெம் ஹாட்ஜ், சாய் ஹோப், அமிர் ஜாங்கோ, ஷமர் ஜோசப், பிரண்டன் கிங், கிர்க் மெக்கென்ஸி, கீமோ பால், கீமர் ரோச், ஜேடன் சீல்ஸ்.

Summary

The West Indies cricket board has announced the squad for the Test series against Pakistan.

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