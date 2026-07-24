சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் வரலாறு படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி வரலாறு படைத்துள்ளார்.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான முதல் டி20 போட்டி ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் திடலில் நேற்று (ஜூலை 23) நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணியின் இளம் வீரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷி அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இது அவரது முதல் அரைசதமாகும். அதிரடியாக விளையாடிய அவர் 19 பந்துகளில் 50 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
A 1ï¸â£9ï¸â£-ball blitz that goes straight into the history books ð— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
A record breaking knock from Vaibhav Sooryavanshi ð¥#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/mlFK05CW7L
நேற்றையப் போட்டியில் அரைசதம் விளாசியதன் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் மிகவும் இளம் வயதில் அரைசதம் விளாசிய வீரர் என்ற வராற்றுச் சாதனையை படைத்தார் வைபவ் சூர்யவன்ஷி. முன்னதாக, கடந்த 1989 ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சச்சின் டெண்டுகல்கர் 16 வயதில் அரைசதம் விளாசியதே சாதனையாக இருந்தது. இதனை தற்போது சூர்யவன்ஷி முறிடியடித்துள்ளார்.
வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வயது 15 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Young Indian cricketer Vaibhav Suryavanshi has made history in international cricket.
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