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கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர் கீமர் ரோச் புதிய சாதனை!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர் கீமர் ரோச் புதிய சாதனை ஒன்றைப் படைத்துள்ளார்.

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கீமர் ரோச் - படம் | மேற்கிந்தியத் தீவுகள் கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

Updated On :30 ஜூன் 2026, 4:34 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர் கீமர் ரோச் புதிய சாதனை ஒன்றைப் படைத்துள்ளார்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி ஆண்டிகுவாவில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 217 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கையை வீழ்த்தி மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர் கீமர் ரோச் 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். அவர் முதல் இன்னிங்ஸில் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார்.

இந்த டெஸ்ட்டில் 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியதன் மூலம் டெஸ்ட் போட்டிகளில் 300 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய ஐந்தாவது மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர் என்ற சாதனையை கீமர் ரோச் படைத்துள்ளார். இதுவரை மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்காக 89 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 300 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.

ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கையில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 300 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய 41-வது வீரர் கீமர் ரோச் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

West Indies cricketer Kemar Roach has set a new record in Test cricket.

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