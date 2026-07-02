சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் புதிய சாதனை!

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் புதிய சாதனைப் படைத்துள்ளார்.
இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான டி20 தொடர் நேற்று (ஜூலை 1) முதல் தொடங்கியது. இரு அணிகளுக்கும் இடையில் ரிவர்சைடு திடலில் நேற்று நடைபெற்ற முதல் போட்டி மழை காரணமாக நிறைவடையவில்லை.
டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து விளையாடியது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 189 ரன்கள் எடுத்தது. அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 68 ரன்கள் எடுத்தார்.
நேற்றையப் போட்டியில் 68 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 5 ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்து ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் சாதனை படைத்துள்ளார்.
இதுவரை இந்திய அணிக்காக 14 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், 811 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். 79 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி 3035 ரன்களும், 54 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 1185 ரன்களும் எடுத்துள்ளார்.
அண்மையில் டி20 போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் நியமிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Indian team captain Shreyas Iyer has set a new record in international cricket.
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