Dinamani
ஹோர்முஸ் நீரிணையில் பிரிட்டிஷ் எண்ணெய் கப்பல் மீது தாக்குதல்!எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ்: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 23 கடைசி நாள்!நீட் தேர்வு முடிவுகள்: மனநல ஆலோசனைக்கு கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்!தமிழ்நாடு முழுவதும் 50 டெண்டர்கள் ரத்து! முதல்வர் விஜய் அதிரடி!
/
கிரிக்கெட்

த்ரில் வெற்றியுடன் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம்!

எம்எல்சி டி20 கிரிக்கெட் லீக்கில் வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது குறித்து...

News image

இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம். - படம்: எக்ஸ் / வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 3:35 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எம்எல்சி டி20 கிரிக்கெட் லீக்கில் வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி சேலஞ்சர்ஸ் சுற்றிலும் வென்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

எலிமினேட்டரில் வென்ற வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி சேலஞ்சர்ஸ் சுற்றி சான்பிரான்சிஸ்கோ அணியுடன் இந்திய நேரப்படி இன்று காலை 7 மணிக்கு மோதியது. டாஸ் வென்ற சான்பிரான்சிஸ்கோ பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி 20 ஓவர்களில் 238/6 ரன்கள் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ஆண்ட்ரீஸ் கௌஸ் 73 ரன்கள் குவிக்க, ஸ்டீவ் ஸ்மித் 43 ரன்கள், மிட்செல் ஓவன் 42 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.

சான்பிரான்சிஸ்கோ அணி சார்பில் ஜேவியர் பார்ட்லெட் 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். அடுத்து பேட்டிங் செய்த இந்த அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 231 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

சான்பிரான்சிஸ்கோ அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் மேத்யூ ஷார்ட் 121 ரன்கள் எடுத்து கடைசிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். ஜேவியர் பார்ட்லெட் இறுதியில் 13 பந்துகளில் 28 ரன்கள் அடித்து அணிக்கு நம்பிக்கை அளித்தார்.

ஆண்ட்ரீஸ் கௌஸ் ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வானார். வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி இறுதிப் போட்டியில் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நைட்ரைடர்ஸ் உடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை (இந்திய நேரப்படி காலை 7 மணிக்கு) மோதுகிறது.

Summary

Washington Freedom won by 7 runs and into the finals of MLC

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

எலிமினேட்டரில் கௌஸ், ஸ்டீவ் ஸ்மித் சதம்: 266 ரன்களை சேஸ் செய்து வரலாறு படைத்தது வாஷிங்டன் ஃபிரீடம்!

எலிமினேட்டரில் கௌஸ், ஸ்டீவ் ஸ்மித் சதம்: 266 ரன்களை சேஸ் செய்து வரலாறு படைத்தது வாஷிங்டன் ஃபிரீடம்!

ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை: இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது நடப்பு சாம்பியன் ஆர்ஜென்டீனா

ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை: இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது நடப்பு சாம்பியன் ஆர்ஜென்டீனா

எந்த இடத்தில் களமிறங்கினாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சியே: வாஷிங்டன் சுந்தர்

எந்த இடத்தில் களமிறங்கினாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சியே: வாஷிங்டன் சுந்தர்

எம்எல்சி தொடரில் 500 ரன்களை கடந்த ஸ்டீவ் ஸ்மித்..! புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னேற்றம்!

எம்எல்சி தொடரில் 500 ரன்களை கடந்த ஸ்டீவ் ஸ்மித்..! புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னேற்றம்!

விடியோக்கள்

வார ராசிபலன்! | July 19 முதல் 25 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

வார ராசிபலன்! | July 19 முதல் 25 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

காவல் மரணம்; யாரையும் காப்பாற்றும் நோக்கமில்லை! அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK

காவல் மரணம்; யாரையும் காப்பாற்றும் நோக்கமில்லை! அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK

இறுதிச் சுற்றில் மீண்டும் ஆர்ஜென்டினா: சண்டைக்களமாக மாறிய ஆடுகளம்! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

இறுதிச் சுற்றில் மீண்டும் ஆர்ஜென்டினா: சண்டைக்களமாக மாறிய ஆடுகளம்! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

Ravindran Duraisamy interview | விஜய் அரசை அண்ணாமலை விமர்சிக்காதது ஏன்? | TVK | CM Vijay | Annamalai

Ravindran Duraisamy interview | விஜய் அரசை அண்ணாமலை விமர்சிக்காதது ஏன்? | TVK | CM Vijay | Annamalai